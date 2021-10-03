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شاشة LCD

203V5LHSB2/89

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips. فالميزات الأساسية مثل SmartContrast، تضمن الحصول على صور غنية وساطعة لتكون هذه الشاشة بالتالي خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

المواصفات التقنية

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