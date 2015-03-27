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206V6QSB6/10
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
20 (مساحة المشاهدة 19,5 بوصات/ 49,4 سم)
تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (BW).