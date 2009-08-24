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تم إيقافه
220B1CS/00
شاشة مريحة مخصصة للأعمال لتحسين مستوى الإنتاجية
تعمد شاشة 220B1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage، وصوت استيريو أمامي، ومنفذ USB وقاعدة Ergo
56 سم (22 بوصة)، w B-line
تنسيق 16:10
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
الناقل المتسلسل العام أو USB هو عبارة عن بروتوكول معياري لربط أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الطرفية. وكونه يوفر سرعة عالية بكلفة متدنية، بات الـUSB أكثر وسيلة مستخدمة لربط الأجهزة الطرفية بجهاز كمبيوتر شخصي. إذ يؤمن منفذ متوفر أمام ناظري المستخدم في الشاشة اتصالًا سهلًا وسريعًا جدًا لأجهزة USB في موقع مناسب. (يعتمد دعم USB 2.0 على تكوين الـUSB في جهاز الكمبيوتر الشخصي خاصتك؛ فلدى وصله بجهاز كمبيوتر يدعم اتصال USB 2.0، تكون شاشتك متوافقة لاستخدام USB 2.0)
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