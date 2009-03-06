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220E1SB/00
شاشة بدقة Full HD وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 مع تصميم لامع
استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة بدقة Full HD 1080p المجهّزة لنظام Vista! تأتي شاشة 220E1 بتصميم لامع جذاب وميزات سهلة الاستخدام، وكل ذلك بسعر منطقي.
56 سم/22 بوصة، w E-line
دقة Full HD 1920x1080
إن التحكّم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.
استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.
وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل هي الفترة التي تستلزمها خلية بلورية سائلة للتحول من الوضع النشط (الأسود) إلى الوضع غير النشط (الأبيض) ومن ثم العودة إلى الوضع النشط (الأسود) مجددًا. وهي تقاس بالمللي ثانية. وكل ما كانت الفترة أسرع، كان ذلك أفضل: إذ أن وقت الاستجابة الأقصر يعني عمليات نقل أسرع، مما يقلّص بالتالي عدد الأخطاء الواضحة في الصور لدى عرض تحول النصوص والرسوم. وتزداد أهمية قياس وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل عند عرض مستندات ذات محتوى خاص بالأعمال، مثل والرسوم البيانية والصور.
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