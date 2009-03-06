وقت استجابة سريع يبلغ 5 مللي ثانية

وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل هي الفترة التي تستلزمها خلية بلورية سائلة للتحول من الوضع النشط (الأسود) إلى الوضع غير النشط (الأبيض) ومن ثم العودة إلى الوضع النشط (الأسود) مجددًا. وهي تقاس بالمللي ثانية. وكل ما كانت الفترة أسرع، كان ذلك أفضل: إذ أن وقت الاستجابة الأقصر يعني عمليات نقل أسرع، مما يقلّص بالتالي عدد الأخطاء الواضحة في الصور لدى عرض تحول النصوص والرسوم. وتزداد أهمية قياس وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل عند عرض مستندات ذات محتوى خاص بالأعمال، مثل والرسوم البيانية والصور.