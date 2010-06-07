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تم إيقافه
220P2ES/00
شاشة مريحة ومحترفة وصديقة للبيئة
تتميّز شاشة Professional 220P2 من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزودة بمفتاح منعدم الطاقة صفر واط، ووضع إيقاف التشغيل الجزئي الذي يستهلك طاقة بقدرة 0,1 واط، وقاعدة Ergo ذكية، وصوت استيريو، وموزّع USB بـ 4 منافذ لتحسين مستوى إنتاجيتك
22 بوصة (55,9 سم)، P-line
WSXGA+
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
تماشيًا مع التزام Philips بمبدأ "الإحساس والبساطة"، ستتمكّن من اتخاذ خيار مسؤول يقضي بإيقاف تشغيل شاشتك في أي وقت. فبكبسة زر واحدة على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجهة الخلفية من الشاشة، يتم تقليص استهلاك الشاشة للطاقة إلى صفر. في وضع إيقاف التشغيل، يتم فصل الشاشة تماماً عن تيار الطاقة المتردد، ما يخفف من بصمة الكربون بشكل إضافي.
إن عناصر التحكم SmartTouch هي عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. وبتجاوبها مع أقل حركة أصابع منك، يمكن لعناصر التحكم SmartTouch مثلاً تشغيل شاشتك أو جعل العرض ساطعًا وحادًا بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تفعيلها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى تنفيذ أوامرك.
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