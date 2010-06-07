مفتاح منعدم الطاقة صفر واط يوفر الطاقة 100%

تماشيًا مع التزام Philips بمبدأ "الإحساس والبساطة"، ستتمكّن من اتخاذ خيار مسؤول يقضي بإيقاف تشغيل شاشتك في أي وقت. فبكبسة زر واحدة على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجهة الخلفية من الشاشة، يتم تقليص استهلاك الشاشة للطاقة إلى صفر. في وضع إيقاف التشغيل، يتم فصل الشاشة تماماً عن تيار الطاقة المتردد، ما يخفف من بصمة الكربون بشكل إضافي.