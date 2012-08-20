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تم إيقافه

شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

220V4LAB/00

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

استمتع بصور LED مشرقة بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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مع مكبرات صوت استيريو

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

  • V Line

  • 22 بوصة (55,9 سم)

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

حجم صغير لا يتطلب مساحة كبيرة

Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.