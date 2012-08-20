ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
220V4LAB/00
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
استمتع بصور LED مشرقة بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
22 بوصة (55,9 سم)
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
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