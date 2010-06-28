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221T1SB1/00
شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري
اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة مع هذه الشاشة العصري اللامعة والمذهلة بدقة Full HD 1080p والمزوّدة بموالف تلفزيون رقمي! بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شاشة 221T1 بإدخالَي HDMI و AV وصوت قوي، لترتقي بتجربة الترفيه إلى مستوى جديد!
55 سم (21,5 بوصة)، w T-line
دقة Full HD 1920x1080
أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
تم تضمين موالف تلفزيون في شاشة لعرض إشارات التلفزيون وبيانات الكمبيوتر.
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