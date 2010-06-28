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تم إيقافه

شاشة LCD مزوّدة بموالف تلفزيون رقمي

221T1SB1/00

شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري

اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة مع هذه الشاشة العصري اللامعة والمذهلة بدقة Full HD 1080p والمزوّدة بموالف تلفزيون رقمي! بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شاشة 221T1 بإدخالَي HDMI و AV وصوت قوي، لترتقي بتجربة الترفيه إلى مستوى جديد!

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شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري

  • 55 سم (21,5 بوصة)، w T-line

  • دقة Full HD 1920x1080

معدل تباين SmartContrast يبلغ 50000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

معدل تباين SmartContrast يبلغ 50000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لضمان اختبار وسائط متعددة بجودة قصوى

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لضمان اختبار وسائط متعددة بجودة قصوى

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

موالف تلفزيون مضمّن لعرض البرامج التلفزيونية على شاشة الكمبيوتر

تم تضمين موالف تلفزيون في شاشة لعرض إشارات التلفزيون وبيانات الكمبيوتر.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.