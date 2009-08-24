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  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
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تم إيقافه

شاشة LCD مزوّدة بموالف تلفزيون رقمي

221T1SB/00

شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري

اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة مع هذه الشاشة العصري اللامعة والمذهلة بدقة Full HD 1080p والمزوّدة بموالف تلفزيون رقمي! بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شاشة 221T1 بإدخالَي HDMI و AV وصوت قوي، لترتقي بتجربة الترفيه إلى مستوى جديد!

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شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري

  • 55 سم (21,5 بوصة)، w T-line

  • دقة Full HD 1920x1080

استقبال HDTV بتنسيق MPEG4 بواسطة موالف DVBT

يسمح لك نظام HDTV بالاستمتاع بأفضل جودة للصور والصوت على التلفزيون العالي الدقة بدون استخدام جهاز فك تشفير إضافي. الآن وبفضل موالف DVBT الذي يمكنه معالجة تنسيقات MPEG-4 المتطورة جدًا، أصبح بإمكانك تلقي ومشاهدة برامج تلفزيونية عالية الدقة وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة الغنية بجودة رقمية

شاشة LCD،‏ دقة Full HD 1920x1080p

شاشة LCD،‏ دقة Full HD 1920x1080p

تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لضمان اختبار وسائط متعددة بجودة قصوى

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لضمان اختبار وسائط متعددة بجودة قصوى

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.