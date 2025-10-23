ضمان لمدة عامين
222B9T/56
شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch
شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير.
B Line
22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
1920 x 1080 (Full HD)
يسمح حامل SmartStand من Philips بضبط الشاشة بطريقة مرنة. وتسمح لك بنيته من نوع Z ذات الإمالة السلسة، وإمكانية ضبط الارتفاع وقابلية الطيّ باستخدامه في وضعيات مريحة ومتعددة. يمكنك وضع الحامل في وضعية مستقيمة للتحكّم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته إلى الخلف، لتسهيل الرسم أو تدوين الملاحظات. يسمح لك أيضًا بوضع الشاشة بشكل مستوٍ تقريبًا على الطاولة لإنجاز بعض التطبيقات عند الحاجة.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
1.0
من 5
1
الرأي
ابوعلي
23/10/2025
Saudi Arabia
الشاشه فيه عطل
اشتريت الشاشه من موقع نون قبل سنه وطفت ولا رضت تشتغل محصلت له صيانه
سلبيات
مفي صيانه له
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch
تاريخ الاستخدام 2024-10-23
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch
تاريخ الاستخدام 2024-10-23
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)
يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.
شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.