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Monitorشاشة LCD مع SmoothTouch

222B9T/56

1

| (1) الرأي

شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير.

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شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

حامل SmartStand بزوايا قابلة للضبط، لتعزيز الإنتاجية

يسمح حامل SmartStand من Philips بضبط الشاشة بطريقة مرنة. وتسمح لك بنيته من نوع Z ذات الإمالة السلسة، وإمكانية ضبط الارتفاع وقابلية الطيّ باستخدامه في وضعيات مريحة ومتعددة. يمكنك وضع الحامل في وضعية مستقيمة للتحكّم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته إلى الخلف، لتسهيل الرسم أو تدوين الملاحظات. يسمح لك أيضًا بوضع الشاشة بشكل مستوٍ تقريبًا على الطاولة لإنجاز بعض التطبيقات عند الحاجة.

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

المواصفات التقنية

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المراجعات

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1.0

من 5

1

الرأي

5
4
3
2

23/10/2025

Saudi Arabia

Saudi Arabia

الشاشه فيه عطل

اشتريت الشاشه من موقع نون قبل سنه وطفت ولا رضت تشتغل محصلت له صيانه

سلبيات

مفي صيانه له

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch

تاريخ الاستخدام 2024-10-23

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch

تاريخ الاستخدام 2024-10-23

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)

  3. يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.

  4. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  5. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  6. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.