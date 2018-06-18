ضمان لمدة عامين
223V7QHSB/89
صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة
شاشة مثالية للاستمتاع بعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة، وذلك لجعل تجربة المشاهدة مريحة للعينين في تصميم صغير ورفيع.
V Line
22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
1920 x 1080 (Full HD)
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse