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شاشة LCD مع HDMI، صوت، SmartTouch

224E2SB/00

شاشة أنيقة مع HDMI لترفيه بدقة Full HD

تتميّز شاشة 224EL2 الأنيقة هذه والمخصصة للوسائط المتعددة بدقة Full HD وHDMI وعناصر تحكم SmartTouch عصرية، لتنغمس في عالم الألعاب والأفلام إلى أقصى حد

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شاشة أنيقة مع HDMI لترفيه بدقة Full HD

  • 54,6 سم/21,5 بوصات، E-line

  • تقنية Full HD

تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع ديكور منزلك

تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.

شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لضمان اختبار وسائط متعددة بجودة قصوى

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.