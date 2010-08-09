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224E2SB/00
شاشة أنيقة مع HDMI لترفيه بدقة Full HD
تتميّز شاشة 224EL2 الأنيقة هذه والمخصصة للوسائط المتعددة بدقة Full HD وHDMI وعناصر تحكم SmartTouch عصرية، لتنغمس في عالم الألعاب والأفلام إلى أقصى حد
54,6 سم/21,5 بوصات، E-line
تقنية Full HD
تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.
"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
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