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224EL2SB/00
شاشة LED أنيقة مع HDMI لترفيه بدقة Full HD
تأتي شاشة 224EL2 LED الأنيقة هذه والمخصصة للوسائط المتعددة مزوّدة بـ HDMI وعناصر تحكم SmartTouch أنيقة، لتجعلك تنغمس في عالم الأفلام والألعاب
54,6 سم/21,5 بوصات، E-line
تقنية Full HD
تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
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