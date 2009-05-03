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Brillianceشاشة LCD

225B1CS/00

الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor للتوفير في فواتير الكهرباء

تأتي شاشة 225B الصديقة للبيئة من Philips مزوّدة بتقنية PowerSensor الثورية التي تكتشف وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وتضبط استهلاك الطاقة وفقًا لذلك، فتقلل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70%.

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الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor للتوفير في فواتير الكهرباء

  • w B-line بحجم 56 سم (22 بوصة)

  • تنسيق 16:10

يضمن تصنيف EPEAT الفضي بأن المنتج يترك أثرًا متدنيًا على البيئة

تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الفضي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. تصنيف EPEAT الفضي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

ضبط إمالة الشاشة ودورانها للحصول على زاوية عرض مثالية

تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.

صوت استيريو مضمّن لتجربة وسائط متعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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