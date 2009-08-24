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Brillianceشاشة LCD

225P1ES/00

الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor للتوفير في فواتير الكهرباء

تأتي شاشة 225P1 الصديقة للبيئة من Philips مزوّدة بتقنية PowerSensor الثورية، وهي تكشف عن وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وتضبط استهلاك الطاقة وفقًا لذلك، فتقلل بنسبة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70%.

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الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor للتوفير في فواتير الكهرباء

  • w P-line بحجم 56 سم (22 بوصة)

  • تنسيق 16:10

ضبط الارتفاع على 130 مم لوضعية جلوس مثالية

تقدّم Philips قاعدة الشاشة Super Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها وتدويرها حتى زاوية 90، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة بحسب تفضيله الشخص، لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

تدوير الشاشة بمقدار 90 درجة وإدارة الكبلات بطريقة ذكية

تسمح ScreenRotate باستخدام الشاشة في الوضع الأفقي أو العمودي. ولتغيير الاتجاه لرؤية المستند أو الصورة المحدد بشكل أفضل، يتم تدوير الشاشة بحسب الاتجاه المطلوب.

SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

المواصفات التقنية

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