يضمن تصنيف EPEAT الذهبي بأن المنتج يترك أدنى أثر على البيئة

تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الذهبي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. كما تضمن الشهادة الذهبية أن 30% على الأقل من البلاستيك المستخدم هو راتنج تم تدويره بعد الاستهلاك، مما يضمن الحد من استخدام المواد السامة والخطيرة. تصنيف EPEAT الذهبي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.