المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج

تم إيقافه

Brillianceشاشة LCD مع تقنية PowerSensor

225P2EB/00

الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة

تتميّز شاشة 225P2 المحترفة من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزوّدة بمستشعر PowerSensor الذكي للكشف عن وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وضبط استهلاك الطاقة، مما يوفر في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%!

عرض جميع المزايا

الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة

  • 22 بوصة (55,9 سم)، P-line

  • WSXGA+‎

يضمن لك PowerSensor خفض تكاليف التشغيل من خلال توفير استهلاك الطاقة

يضمن لك PowerSensor خفض تكاليف التشغيل من خلال توفير استهلاك الطاقة

إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فهو يرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

يضمن تصنيف EPEAT الذهبي بأن المنتج يترك أدنى أثر على البيئة

تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الذهبي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. كما تضمن الشهادة الذهبية أن 30% على الأقل من البلاستيك المستخدم هو راتنج تم تدويره بعد الاستهلاك، مما يضمن الحد من استخدام المواد السامة والخطيرة. تصنيف EPEAT الذهبي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

مفتاح منعدم الطاقة صفر واط يوفر الطاقة 100%

تماشيًا مع التزام Philips بمبدأ "الإحساس والبساطة"، ستتمكّن من اتخاذ خيار مسؤول يقضي بإيقاف تشغيل شاشتك في أي وقت. فبكبسة زر واحدة على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجهة الخلفية من الشاشة، يتم تقليص استهلاك الشاشة للطاقة إلى صفر. في وضع إيقاف التشغيل، يتم فصل الشاشة تماماً عن تيار الطاقة المتردد، ما يخفف من بصمة الكربون بشكل إضافي.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.