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تم إيقافه
225P2EB/00
الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة
تتميّز شاشة 225P2 المحترفة من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزوّدة بمستشعر PowerSensor الذكي للكشف عن وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وضبط استهلاك الطاقة، مما يوفر في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%!
22 بوصة (55,9 سم)، P-line
WSXGA+
إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فهو يرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.
تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الذهبي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. كما تضمن الشهادة الذهبية أن 30% على الأقل من البلاستيك المستخدم هو راتنج تم تدويره بعد الاستهلاك، مما يضمن الحد من استخدام المواد السامة والخطيرة. تصنيف EPEAT الذهبي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
تماشيًا مع التزام Philips بمبدأ "الإحساس والبساطة"، ستتمكّن من اتخاذ خيار مسؤول يقضي بإيقاف تشغيل شاشتك في أي وقت. فبكبسة زر واحدة على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجهة الخلفية من الشاشة، يتم تقليص استهلاك الشاشة للطاقة إلى صفر. في وضع إيقاف التشغيل، يتم فصل الشاشة تماماً عن تيار الطاقة المتردد، ما يخفف من بصمة الكربون بشكل إضافي.
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