هذا المنتج لم يعد متاحا
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
الناقل المتسلسل العام أو USB هو عبارة عن بروتوكول معياري لربط أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الطرفية. وكونه يوفر سرعة عالية بكلفة متدنية، بات الـUSB أكثر وسيلة مستخدمة لربط الأجهزة الطرفية بجهاز كمبيوتر شخصي. إذ يؤمن منفذ متوفر أمام ناظري المستخدم في الشاشة اتصالًا سهلًا وسريعًا جدًا لأجهزة USB في موقع مناسب. (يعتمد دعم USB 2.0 على تكوين الـUSB في جهاز الكمبيوتر الشخصي خاصتك؛ فلدى وصله بجهاز كمبيوتر يدعم اتصال USB 2.0، تكون شاشتك متوافقة لاستخدام USB 2.0)
TrueVision هي تقنية اختبار وخوارزمية من Philips رائدة في مجالها لضبط الشاشة وموالفتها، وهي عبارة عن عملية شاملة تضمن الحصول على أداء شاشة مثالي بالتوافق مع معيار أكثر صرامة بأربع مرات من المتطلبات التي يفرضها نظام Vista من Microsoft على كل شاشة تخرج من المصنع، وليس على بعض النماذج المخصصة للمراجعة فقط. فوحدها Philips تبذل هذا الجهد لتقديم هذا المستوى من دقة الألوان وجودة العرض في كل شاشة جديدة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Super Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها وتدويرها حتى زاوية 90، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة بحسب تفضيله الشخص، لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
تسمح ScreenRotate باستخدام الشاشة في الوضع الأفقي أو العمودي. ولتغيير الاتجاه لرؤية المستند أو الصورة المحدد بشكل أفضل، يتم تدوير الشاشة بحسب الاتجاه المطلوب.
لعبت Philips دورًا رائدًا في مجال تحويل منتجاتها كلها إلى حلول توفر استهلاك الطاقة. فمن خلال استخدامها أدوات وأجهزة توفر استهلاك الطاقة وخفض عدد مكوناتها، ضمنت Philips استهلاك شاشتك لطاقة أقل بنسبة 50% من مثيلاتها من شاشات الجيل السابق. وتم تحسين توفير استهلاك الطاقة أكثر بحيث أنها تستهلك 0,5 واط في وضع السكون. وخفض استهلاك الطاقة ينتج كمية أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول Philips وتوفير استهلاك الطاقة على www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الفضي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. تصنيف EPEAT الفضي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.
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