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تم إيقافه
226C2SB/00
شاشة عصرية ورفيعة لتجربة غامرة
تتميّز شاشة 226C2 من الجيل الجديد بدقة Full HD وتصميم رفيع وعصري مع وقت استجابة SmartResponse يبلغ 2 ميللي ثانية وعناصر تحكم SmartTouch عصرية، لتجعلك تنغمس في عالم الألعاب والأفلام إلى أقصى حد
21,5 بوصات (54,6 سم)، C-line
تقنية Full HD
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
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