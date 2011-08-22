ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
226V3LAB8/00
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
ستستمتع باستخدام هذه الشاشة الجذابة والرفيعة. فتصمن لك الميزات الأساسية، مثل SmartContrast، الحصول على صور غنية وساطعة، كما يحسّن مكبرا الصوت استيريو تجربة استخدام الوسائط المتعددة، مما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!
V Line
21,5 بوصات (54,6 سم)
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
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