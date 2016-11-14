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تم إيقافه
226V6QSB6/00
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور واضحة ومشرقة على شاشة Philips الرفيعة. فقد تم تجهيزها بميزة SmartContrast التي تضمن الحصول على صور غنية ومشرقة، ما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!
V Line
22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
دقة عالية بالكامل (1920 x 1080)
تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.
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