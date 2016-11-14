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تم إيقافه

شاشة LCD

226V6QSB6/00

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور واضحة ومشرقة على شاشة Philips الرفيعة. فقد تم تجهيزها بميزة SmartContrast التي تضمن الحصول على صور غنية ومشرقة، ما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

  • دقة عالية بالكامل ‏(1920 x ‏1080)

تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

استهلاك منخفض للطاقة للتوفير في فواتير الكهرباء

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.