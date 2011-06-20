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شاشة LED

227E3LHSU/00

شاشة أنيقة تحسنّ تجربة المشاهدة

اختبر صور LED مذهلة بألوان طبيعية. تتميّز الشاشة بتصميم أنيق مع حافة زرقاء شفافة وHDMI ومكبرَي صوت استيريو، مما يجعلها خيارًا رائعًا!

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شاشة أنيقة تحسنّ تجربة المشاهدة

  • E Line

  • 21,5 بوصات (54,6 سم)

SmartImage Lite لتجربة مشاهدة LCD محسّنة

SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.

تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

مكبرات صوت مضمّنة لسماع الصوت من دون الفوضى على المكتب

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.