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تم إيقافه
231E1SB/00
شاشة كبيرة بدقة Full HD لتجربة مشاهدة رائعة
استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة الجذابة بدقة Full HD 1080p وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9! فمع إدخالَي DVI وVGA، وميزة التنسيق التلقائي وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 231E1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك
58 سم (23 بوصة)، w E-line
دقة Full HD 1920x1080
إن حماية المحتوى الرقمي بنطاق ترددي عالٍ (HDCP) هو نظام حماية حقوق الطباعة والنشر مدمج في موصل DVI. فهو يساعد في منع النسخ غير المصرّح به للمحتوى المحمي بحقوق النشر والطباعة. يسمح لك نظام HDCP بتشغيل الوسائط ذات المحتوى المحمي مثل الأفلام والحفلات الموسيقية. فهو يتحقق من الإشارة لمنع القرصنة ولا يسمح سوى بعرض نسخ المحتوى القانونية فحسب.
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
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