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تم إيقافه

شاشة LCD مزوّدة بموالف تلفزيون رقمي

231T1SB/00

شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري

اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة مع هذه الشاشة العصرية اللامعة والمذهلة بدقة Full HD 1080p والمزوّدة بموالف تلفزيون رقمي! بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شاشة 231T1 بإدخالَي HDMI وAV وصوت قوي، لترتقي بتجربة الترفيه إلى مستوى جديد!

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شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري

  • 58 سم (23 بوصة)، w T-line

  • دقة 1920x1080‏ Full HD

تحدد تقنية SmartSound وضعًا مثاليًا لأداء الصوت

تسمح لك تقنية SmartSound بتحديد أوضاع عدة مثل الأفلام والألعاب والموسيقى، إلخ. لتنشّط بذلك تلقائيًا الترددات المحددة مسبقًا بهدف تعزيز الصوت الخاص بالوظيفة

معدل تباين SmartContrast يبلغ 50000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية

استقبال HDTV بتنسيق MPEG4 بواسطة موالف DVBT

يسمح لك نظام HDTV بالاستمتاع بأفضل جودة للصور والصوت على التلفزيون العالي الدقة بدون استخدام جهاز فك تشفير إضافي. الآن وبفضل موالف DVBT الذي يمكنه معالجة تنسيقات MPEG-4 المتطورة جدًا، أصبح بإمكانك تلقي ومشاهدة برامج تلفزيونية عالية الدقة وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة الغنية بجودة رقمية

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.