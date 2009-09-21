ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
231T1SB/00
شاشة تلفزيون رقمية بدقة Full HD وبشكل عصري
اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة مع هذه الشاشة العصرية اللامعة والمذهلة بدقة Full HD 1080p والمزوّدة بموالف تلفزيون رقمي! بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شاشة 231T1 بإدخالَي HDMI وAV وصوت قوي، لترتقي بتجربة الترفيه إلى مستوى جديد!
58 سم (23 بوصة)، w T-line
دقة 1920x1080 Full HD
تسمح لك تقنية SmartSound بتحديد أوضاع عدة مثل الأفلام والألعاب والموسيقى، إلخ. لتنشّط بذلك تلقائيًا الترددات المحددة مسبقًا بهدف تعزيز الصوت الخاص بالوظيفة
أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية
يسمح لك نظام HDTV بالاستمتاع بأفضل جودة للصور والصوت على التلفزيون العالي الدقة بدون استخدام جهاز فك تشفير إضافي. الآن وبفضل موالف DVBT الذي يمكنه معالجة تنسيقات MPEG-4 المتطورة جدًا، أصبح بإمكانك تلقي ومشاهدة برامج تلفزيونية عالية الدقة وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة الغنية بجودة رقمية
المراجعات