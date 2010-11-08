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235B2CS/00
الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة
تتميّز شاشة Business Line 235B2 الكبيرة من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزوّدة بمستشعر PowerSensor الذكي للكشف عن وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وضبط استهلاك الطاقة، مما يوفر في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%!
B Line
23 بوصة (58,4 سم)، دقة Full HD
TrueVision هي تقنية اختبار وخوارزمية من Philips رائدة في مجالها لضبط الشاشة وموالفتها، وهي عبارة عن عملية شاملة تضمن الحصول على أداء شاشة مثالي بالتوافق مع معيار أكثر صرامة بأربع مرات من المتطلبات التي يفرضها نظام Vista من Microsoft على كل شاشة تخرج من المصنع، وليس على بعض النماذج المخصصة للمراجعة فقط. فوحدها Philips تبذل هذا الجهد لتقديم هذا المستوى من دقة الألوان وجودة العرض في كل شاشة جديدة.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Compact Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
إن أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبارة عن رموز ذكية وحساسة للمس تحّل مكان الأزرار النافرة، وهي تسمح للمستخدم بضبط الشاشة بحسب تفضيلاته. وبفضل أزرار التحكم التي تعمل باللمس والتي تستجيب إلى أخفّ اللمسات، تتميز الشاشة بطابع عصري.
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