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تم إيقافه
236V6QHAB/00
ألوان زاهية. صور واضحة. عرض صور عريضة
استمتع بصور واضحة ومشرقة على شاشة Philips الرفيعة. فقد تم تجهيزها بميزة SmartContrast التي تضمن الحصول على صور غنية ومشرقة، ما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!
V Line
23 بوصة (58,4 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "AH-IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse