المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • شاشة LCD
    صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • شاشة LCD
    صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

شاشة LCD

237E7QDSB/00

ألوان زاهية وتفاصيل واضحة

تتميز هذه الشاشة الرائعة والعريضة بألوان زاهية وتفاصيل واضحة وتصميم أنيق لتضفي جمالاً على أي منزل أو مكتب.

عرض جميع المزايا

في تصميم أنيق

ألوان زاهية وتفاصيل واضحة

  • E Line

  • 23 بوصة (58,4 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.

  2. يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.

  3. وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL

  4. للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات الممكّنة لاستخدام MHL، يرجى العودة إلى www.mhlconsortiun.org

  5. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "AH-IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  6. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse