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Brillianceشاشة LCD مع قاعدة Ergo، ‏USB، الصوت

240B1CS/00

شاشة كبيرة ومريحة ومخصصة للأعمال لتحسين مستوى الإنتاجية

تعمد شاشة 240B1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage، وصوت استيريو أمامي، ومنفذ USB وقاعدة Ergo

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شاشة كبيرة ومريحة ومخصصة للأعمال لتحسين مستوى الإنتاجية

  • 61 سم (24 بوصة)، w B-line

  • تنسيق 16:10

ضبط أداء الشاشة بدون عناء مع SmartControl II

SmartControl II هو عبارة عن برنامج شاشة مزوّد بواجهة رسومية على الشاشة سهلة الاستخدام ترشدك للحصول على دقّة الموالفة، ومعايرة الألوان، وغيرها من إعدادات الشاشة بما فيها السطوع والتباين والساعة والطور، والوضعية، وألوان الأحمر والأخضر والأزرق RGB، والنقطة البيضاء وتعديلات الصوت في الطرازات المزوّدة بمكبرات صوت مرفقة.

Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

ضبط الارتفاع على 70 مم لوضعية جلوس مثالية

تقدّم Philips قاعدة الشاشة Compact Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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