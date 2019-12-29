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Monitorشاشة LCD مع SmoothTouch

242B9T/56

شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير.

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شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

حامل SmartStand بزوايا قابلة للضبط، لتعزيز الإنتاجية

يسمح حامل SmartStand من Philips بضبط الشاشة بطريقة مرنة. وتسمح لك بنيته من نوع Z ذات الإمالة السلسة، وإمكانية ضبط الارتفاع وقابلية الطيّ باستخدامه في وضعيات مريحة ومتعددة. يمكنك وضع الحامل في وضعية مستقيمة للتحكّم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته إلى الخلف، لتسهيل الرسم أو تدوين الملاحظات. يسمح لك أيضًا بوضع الشاشة بشكل مستوٍ تقريبًا على الطاولة لإنجاز بعض التطبيقات عند الحاجة.

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.

  5. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  6. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.