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Monitor

شاشة LCD بدقة Full HD

242E2FE/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
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    Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

    242E2FE/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز شاشة E line الجديدة من Philips بحافة رفيعة من 4 جوانب وبتصميم يسمح بإدارة الكبلات لتشكّل إضافة عصرية إلى مساحة العمل لديك. اكتشف مرئيات نقية بدقة Full HD، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتقنية AMD FreeSync™‎ لألعاب سلسة جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز شاشة E line الجديدة من Philips بحافة رفيعة من 4 جوانب وبتصميم يسمح بإدارة الكبلات لتشكّل إضافة عصرية إلى مساحة العمل لديك. اكتشف مرئيات نقية بدقة Full HD، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتقنية AMD FreeSync™‎ لألعاب سلسة جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز شاشة E line الجديدة من Philips بحافة رفيعة من 4 جوانب وبتصميم يسمح بإدارة الكبلات لتشكّل إضافة عصرية إلى مساحة العمل لديك. اكتشف مرئيات نقية بدقة Full HD، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتقنية AMD FreeSync™‎ لألعاب سلسة جدًا. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

    اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

    تتميّز شاشة E line الجديدة من Philips بحافة رفيعة من 4 جوانب وبتصميم يسمح بإدارة الكبلات لتشكّل إضافة عصرية إلى مساحة العمل لديك. اكتشف مرئيات نقية بدقة Full HD، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتقنية AMD FreeSync™‎ لألعاب سلسة جدًا. إكتشف كلّ المميزات

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      اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة

      • E Line
      • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      شاشة مع 4 جوانب بدون إطار

      شاشة مع 4 جوانب بدون إطار

      تم تقليل سماكة الجوانب الأربعة على هذه الشاشة بدون إطارات تقريبًا إلى أقصى حد، لمظهر مبسّط ولتجربة مشاهدة موسّعة. عزز إنتاجيتك وركّز على الصور الزاهية بفضل المرئيات السلسة جدًا. إمكانية عرض عريضة جدًا من دون أي تشتت، حتى عند تركيب شاشات متعددة في وضع التدوير.

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

      ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

      ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

      مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

      مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

      يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        23,8 بوصات / 60,5 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        527,04 (أفقي) x‏ 296,46 (عمودي) مم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
        كثافة البكسل
        93 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        1 ميللي ثانية
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        دقة البكسل
        0,2745 x‏ 0,2745 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏97,4‏%*، sRGB:‏ 113,8‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم
        خالية من الوميض
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        تقنية AMD FreeSync™‎
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DisplayPort (عدد 1)
        • HDMI (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • السطوع
        • الإدخال
        • ألعاب SmartImage
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(75x75 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        100  ملليمترًا
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        12,19 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0.5 واط
        وضع إيقاف التشغيل
        0.3 واط
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        540 ‏x‏ 458‏ x‏ 187  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        540 x‏ 312‏ x‏ 36  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        595 ‏x‏ 449‏ x‏ 153  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        3,88  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        2,28  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        5,65  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003
        • PSB

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير مالس

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          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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