ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
243V5QHSBA/69
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور تنبض بالحياة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وSmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
23,6 بوصات / 59,9 سم
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
المراجعات
تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse