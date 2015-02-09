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تم إيقافه

شاشة LCD مع SmartControl Lite

243V5QHSBA/69

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور تنبض بالحياة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وSmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 23,6 بوصات / 59,9 سم

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

المواصفات التقنية

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  1. تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse