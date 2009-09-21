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شاشة LCD مع HDMI، صوت، SmartTouch

244E1SB/00

شاشة HDMI كبيرة لترفيه بدقة Full HD

استمتع بأداء بدقة 16:9 Full HD 1080p! فمع إدخالَي HDMI وDVI، وصوت استيريو مخفي وتشطيبات لامعة وجذابة، تكون شاشة 244E1 جاهزة لتزويدك بتجربة ترفيه استثنائية

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شاشة HDMI كبيرة لترفيه بدقة Full HD

  • 61 سم (24 بوصة)، w E-line

  • دقة Full HD 1920x1080

عناصر تحكم SmartTouch أنيقة

إن عناصر التحكم SmartTouch هي عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. وبتجاوبها مع أقل حركة أصابع منك، يمكن لعناصر التحكم SmartTouch مثلاً تشغيل شاشتك أو جعل العرض ساطعًا وحادًا بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تفعيلها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى تنفيذ أوامرك.

معدل تباين SmartContrast يبلغ 25000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

شاشة LCD،‏ بدقة Full HD 1920x1080p

استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.

المواصفات التقنية

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