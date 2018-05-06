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شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

246E9QJAB/01

ألوان رائعة، تصميم عصري

تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري.

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ألوان رائعة، تصميم عصري

  • E Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  5. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  6. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.