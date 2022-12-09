وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.