العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة قابل للإمالة
- كتيّب الضمان
قيمة مذهلة بتصميم عصري
ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قيمة مذهلة بتصميم عصري
ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
قيمة مذهلة بتصميم عصري
ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قيمة مذهلة بتصميم عصري
ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.
تجمع تقنية إضاءة LED الأكثر تقدمًا في هذا التلفزيون ما بين تصميم صغير ملفت للنظر وجودة مدهشة للصور بالإضافة إلى أدنى مستوى استهلاك للطاقة في هذه الفئة. علاوةً على ذلك، لا تتضمّن تقنية إضاءة LED أي مواد خطيرة. وبالتالي، تسمح لك إضاءة LED الخلفية بالاستمتاع باستهلاك قليل للطاقة وسطوع عالٍ وتباين مذهل وحدة وضوح بالغة وألوان نابضة بالحياة.
اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على جانب التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات سهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
يتم عرض رسالة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون.
تحدد هذه الميزة مسبقًا نطاق مستوى الصوت المسموح لتشغيل التلفزيون، ممّا يمنع عمليات ضبط مستوى الصوت المفرط ويسمح بتجنّب إزعاج الضيوف المجاورين.
لمنع الوصول إلى إعدادات التثبيت والتكوين بشكل غير مصرح له، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة البرمجة غير الضرورية.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.
تسمح لوحة الاتصال المضمّنة للضيوف بوصل أجهزتهم الشخصية بالتلفزيون بسهولة تامة من دون الحاجة إلى أي لوحة اتصال خارجية.
بتحديد خيار تأمين الوصول إلى عناصر التحكم الجانبية للتلفزيون أو إلغاء تأمينه من قائمة الإعداد، يُمنع الوصول غير المصرح به إلى قائمة التلفزيون ممّا يوفر على مدير الفندق الوقت والجهد اللازمين لإعادة التثبيت.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
Healthcare
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الأبعاد
الملحقات