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Gaming Monitorشاشة LCD

272M8/89

2.3

| (3) الآراء

عِش اللحظة

كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum هذه. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية سلسة بطريقة مثالية لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد أكثر واقعية بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

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عِش اللحظة

  • Momentum

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

المواصفات التقنية

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المراجعات

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تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

2.3

من 5

3

الآراء

4
3
2

05/02/2021

مصر

مصر

ممتاز حدن

ممتاز جدان في الغاب ألوان رائعه صوره واضحه على نطاق واسع

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD

تاريخ الاستخدام 2020-01-05

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD

تاريخ الاستخدام 2020-01-05

01/05/2021

مصر

مصر

يوجد بكسل فى الشاشة ورفض التوكيل تغير المنتج

يوجد بكسل فى الشاشة بعد مرور شهر ورفض التوكيل تغير المنتج

الحسنات

لا يوجد

سلبيات

وجود بيكسل بعد مرور شهر من الشره

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD

تاريخ الاستخدام 2020-04-01

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD

تاريخ الاستخدام 2020-04-01

01/05/2021

مصر

مصر

يوجد بكسل فى الشاشة ورفض التوكيل تغير المنتج

وجود بكسل بعد مرور شهر من الشره ورفض التوكيل تغير المنتج

الحسنات

لا يوجد

سلبيات

وجود بيكسل بعد مرور شهر من الشره

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD

تاريخ الاستخدام 2020-04-01

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD

تاريخ الاستخدام 2020-04-01

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  3. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  4. إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.

  5. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  6. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.