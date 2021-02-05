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272M8/89
عِش اللحظة
كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum هذه. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية سلسة بطريقة مثالية لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد أكثر واقعية بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
Momentum
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
2.3
من 5
3
الآراء
05/02/2021
مصر
ممتاز حدن
ممتاز جدان في الغاب ألوان رائعه صوره واضحه على نطاق واسع
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD
تاريخ الاستخدام 2020-01-05
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD
تاريخ الاستخدام 2020-01-05
01/05/2021
مصر
يوجد بكسل فى الشاشة ورفض التوكيل تغير المنتج
يوجد بكسل فى الشاشة بعد مرور شهر ورفض التوكيل تغير المنتج
الحسنات
لا يوجد
سلبيات
وجود بيكسل بعد مرور شهر من الشره
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD
تاريخ الاستخدام 2020-04-01
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD
تاريخ الاستخدام 2020-04-01
01/05/2021
مصر
يوجد بكسل فى الشاشة ورفض التوكيل تغير المنتج
وجود بكسل بعد مرور شهر من الشره ورفض التوكيل تغير المنتج
الحسنات
لا يوجد
سلبيات
وجود بيكسل بعد مرور شهر من الشره
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD
تاريخ الاستخدام 2020-04-01
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Gaming Monitor 272M8 شاشة LCD
تاريخ الاستخدام 2020-04-01
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.