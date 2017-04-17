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شاشة LCD بدقة Full HD

273V7QDAB/01

صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

شاشة مثالية للاستمتاع بعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة، وذلك لجعل تجربة المشاهدة مريحة للعينين في تصميم صغير ورفيع.

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صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

  • V Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse