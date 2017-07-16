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  • صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة
  • صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

تم إيقافه

شاشة LCD بدقة Full HD

273V7QJAB/01

صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

شاشة مثالية للاستمتاع بعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة، وذلك لجعل تجربة المشاهدة مريحة للعينين في تصميم صغير ورفيع.

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صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

  • V Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse