نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.