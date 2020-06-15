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Gaming Monitorشاشة LCD مع إضاءة Ambiglow

275M1RZ/69

ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي

تتميز شاشة Momentum هذه من Philips بتوافقها مع تقنيتَي AMD FreeSync Premium وNVIDIA® G-SYNC®‎. اختبر اللعب السلس جدًا والخالي من تمزّق الشاشة الذي يزوّدك بأفضلية تنافسية كبيرة. وتقدّم شاشة Nano IPS دقة ألوان مذهلة.

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ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي

  • Momentum

  • 27 بوصة (68,5 سم)

  • 2560‏ × 1440 (QHD)

نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال DP فقط.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  5. يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.

  6. MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.

  7. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  8. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  9. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  10. تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976

  11. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  12. واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®‎:‏ DisplayPort

  13. احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC®‎ إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/

  14. تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®‎

  15. إن ‎© 2019 NVIDIA وشعار NVIDIA وNVIDIA G-SYNC هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة NVIDIA في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان.

  16. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.