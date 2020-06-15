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275M1RZ/69
ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي
تتميز شاشة Momentum هذه من Philips بتوافقها مع تقنيتَي AMD FreeSync Premium وNVIDIA® G-SYNC®. اختبر اللعب السلس جدًا والخالي من تمزّق الشاشة الذي يزوّدك بأفضلية تنافسية كبيرة. وتقدّم شاشة Nano IPS دقة ألوان مذهلة.
Momentum
27 بوصة (68,5 سم)
2560 × 1440 (QHD)
يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال DP فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
تغطية BT. 709 / DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
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واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC® إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/
تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.