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275M8RZ/69
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تتميز شاشة Momentum هذه من Philips بتوافق مع AMD FreeSync™ Premium وNVIDA NVIDIA® G-SYNC®. اختبر الألعاب السلسة جدًا من دون تمزّق الصورة للاستفادة من أفضلية تنافسية عالية. تقدّم VESA DisplayHDR 400 مرئيات نابضة بالحياة للألعاب.
Momentum
27 بوصة (68,6 سم)
2560 × 1440 (QHD)
إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ 2560x1440 بكسل أو 2560x1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل USB-C، وDisplayport، وHDMI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال DP فقط.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
تغطية BT. 709 / DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®
احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC® إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.