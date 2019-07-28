ضمان لمدة عامين
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مشاهد رائعة بتصميم أنيق
تتميّز شاشة Philips بمقاس 27 بوصة ودقة 4K UHD لتزويدك بجودة صور نقية جدًا. تقدّم دقة 4K UHD مع زاوية مشاهدة عريضة النقاوة المثالية نفسها وصورًا شبيهة بالواقع من أي زاوية مشاهدة أمامية. أما تقنية الشاشة الخالية من الوميض فتقلّل من تعب العينَين بعد الاستخدام لمدة طويلة.
E Line
27 بوصة (68,6 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.