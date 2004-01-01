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شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

276E9QSB/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • ألوان رائعة، تصميم عصري ألوان رائعة، تصميم عصري ألوان رائعة، تصميم عصري
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    شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

    276E9QSB/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    ألوان رائعة، تصميم عصري

    تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

    ألوان رائعة، تصميم عصري

    تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري. إكتشف كلّ المميزات

    ألوان رائعة، تصميم عصري

    تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

    ألوان رائعة، تصميم عصري

    تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري. إكتشف كلّ المميزات

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      ألوان رائعة، تصميم عصري

      • E Line
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

      شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

      شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

      تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية الأساسية

      "تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كذلك، يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ من استخدام المواد السامة كالرصاص مثلًا إلى حد كبير، أو عدم استخدامها على الإطلاق. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ الاستغناء عنه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        597,9 (أفقي) x‏ 336,3 (عمودي)
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        كثافة البكسل
        82 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        20000000:1
        دقة البكسل
        0,311 × 0,311 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage Lite
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏93‏%، sRGB‏ 124‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        38 - 89 كيلوهرتز (أفقي) / 50 - 75 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • السطوع
        • الإدخال
        • SmartImage lite
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        15,5 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,5 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        614 x‏ 465‏ x‏ 220  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        614 x‏ 367‏ x‏ 40  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        660 x‏ 514‏ x‏ 155  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        3.85  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        3.19  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        5,65  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • TUV/ISO9241-307
        • EPA
        • WEEE
        • CCC
        • CECP
        • cETLus
        • CB
        • CU-EAC
        • ICES-003
        • TUV-BAUART
        • الأوكرانية

      • الحاوية

        اللون
        أسود / فضي
        التشطيب
        لامع

      • ما محتويات الصندوق؟

        شاشة مع حامل
        نعم
        الأسلاك
        كبل D-Sub، كبل طاقة
        دليل المستخدم
        نعم

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          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.