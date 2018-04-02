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شاشة LCD بتقنية Ultra Wide-Color

276E9QSB/01

ألوان رائعة، تصميم عصري

تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري.

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ألوان رائعة، تصميم عصري

  • E Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  5. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.