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تم إيقافه
278M6QJEB/56
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كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. ستبدو الحركات السريعة مذهلة على الشاشة بفضل دقة Full HD، وتقنية AMD FreeSync™، ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
Momentum
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo السهلة الاستخدام والتي يمكن ضبط ارتفاعها. وهي قاعدة يمكن إمالتها وضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة بحسب تفضيله الشخصي، لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تتميّز شاشة Philips هذه بمعدلات تحديث تصل إلى 144هرتز عبر موصل HDMI 2.0 و DisplayPort. يُرجى التأكد من أن بطاقة الرسوميات قادرة على تحمّل معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، وبأنها محدّثة بآخر برنامج تشغيل.
إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.