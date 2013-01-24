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شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

278M6QJEB/56
التصنيف الإجمالي / 5
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    شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

    278M6QJEB/56
    التصنيف الإجمالي / 5

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    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. ستبدو الحركات السريعة مذهلة على الشاشة بفضل دقة Full HD، وتقنية AMD FreeSync™‎، ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. ستبدو الحركات السريعة مذهلة على الشاشة بفضل دقة Full HD، وتقنية AMD FreeSync™‎، ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. ستبدو الحركات السريعة مذهلة على الشاشة بفضل دقة Full HD، وتقنية AMD FreeSync™‎، ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. ستبدو الحركات السريعة مذهلة على الشاشة بفضل دقة Full HD، وتقنية AMD FreeSync™‎، ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

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      • Momentum
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      شاشة MVA لزوايا عرض عريضة ومستويات تباين عميقة

      شاشة MVA لزوايا عرض عريضة ومستويات تباين عميقة

      تستخدم شاشة MVA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      ضبط الارتفاع لوضعية جلوس مثالية

      تعتبر قاعدة Ergo الذكية قاعدة "سهلة الاستخدام" تتميّز بإمكانية تدوير الشاشة، وتدويرها، وإمالتها وضبط الارتفاع لمستوى راحة محسّن بالإضافة إلى إدارة ذكية للكبلات من لمساحة عمل مرتّبة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        MVA
        تقنية AMD FreeSync™‎
        Premium
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        597,89 (أفقي) x‏ 336,31 (عمودي) - درجة تقوّس تبلغ 1800R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 على 144 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        كثافة البكسل
        82 بكسل لكل بوصة
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        SmartContrast
        80,000,000:1
        دقة البكسل
        0,311 × 0,311 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏101‏%، serge‏ 128‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DisplayPort 1.2‏‎
        • HDMI 1.4
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • وضع الألعاب SmartImage/عودة
        • SmartSize/خفض
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        36,2 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        < 0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        < 0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        612 ‏x‏ 416‏ x‏ 286  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        612 ‏x‏ 369‏ x‏ 52  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        694 ‏x‏ 520‏ x‏ 358  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        6,24  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,47  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        9,48  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع

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          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
          • تتميّز شاشة Philips هذه بمعدلات تحديث تصل إلى 144هرتز عبر موصل HDMI 2.0 و DisplayPort. يُرجى التأكد من أن بطاقة الرسوميات قادرة على تحمّل معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، وبأنها محدّثة بآخر برنامج تشغيل.
          • إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.