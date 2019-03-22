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Gaming Monitorشاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

278M6QJEB/56

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كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. ستبدو الحركات السريعة مذهلة على الشاشة بفضل دقة Full HD، وتقنية AMD FreeSync™‎، ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

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  • Momentum

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

يمكن ضبط ارتفاعها لمستوى أعلى من الراحة

تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo السهلة الاستخدام والتي يمكن ضبط ارتفاعها. وهي قاعدة يمكن إمالتها وضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة بحسب تفضيله الشخصي، لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  5. تتميّز شاشة Philips هذه بمعدلات تحديث تصل إلى 144هرتز عبر موصل HDMI 2.0 و DisplayPort. يُرجى التأكد من أن بطاقة الرسوميات قادرة على تحمّل معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، وبأنها محدّثة بآخر برنامج تشغيل.

  6. إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.

  7. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  8. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.