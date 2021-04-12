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شاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

325M8C/89
التصنيف الإجمالي / 5
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    شاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

    325M8C/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة هذه بدقة Quad HD. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة هذه بدقة Quad HD. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة هذه بدقة Quad HD. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة هذه بدقة Quad HD. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color. إكتشف كلّ المميزات

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      عِش اللحظة

      • Momentum
      • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
      • 2560‏ × 1440 (QHD)
      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport‏، وHDMI‏، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        31,5 بوصات / 80 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        697,3 (أفقي) x‏ 392,3 (عمودي) مم - على درجة تقوّس تبلغ 1500R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        2560 x ‏1440 على 144هرتز
        كثافة البكسل
        93 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية (MPRT)
        السطوع
        250  cd/m²
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        دقة البكسل
        0,272 x ‏0,272 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏100‏%*، sRGB ‏ 121‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 230 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        sRGB
        نعم
        تقنية AMD FreeSync™‎
        Premium

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • DisplayPort (عدد 1)
        • HDMI عدد 2
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • السطوع/للأعلى
        • الإدخال/للأسفل
        • ألعاب SmartImage/رجوع
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        48,2 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        709 ‏x‏ 526‏ x‏ 245  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        709 x‏ 425‏ x‏ 88  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        790 ‏x‏ 619‏ x‏ 297  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        7,52  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        6.61  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        10,61  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير مالس

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          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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