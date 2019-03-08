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Momentumدقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

326M6VJRMB/00

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انغمس أكثر في المحتوى الذي تشاهده بفضل شاشة Momentum بدقة 4K UHD مع إضاءة Ambiglow. تبدو الحركة السريعة مثالية بفضل تقنية Adaptive-sync ومدة التأخر المنخفضة جدًا في الإدخال. وتتيح ميزة DisplayHDR 600 جودة صور نقية للغاية وزاهية لتكون في قلب الحدث.

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  • Momentum

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

صوت محسّن مع DTS Sound™‎

DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

DisplayHDR 600 لتسليط الضوء بشكل رائع على المرئيات

إن شاشاتنا معتمدة من VESA وDisplayHDR 600 لتقدّم تجربة مرئية مختلفة بالكامل. فعلى عكس الشاشات الأخرى المتوافقة مع ميزة HDR، إن DisplayHDR 600 الفعلية تنتج مستوى سطوع وتباين وألوان مذهلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي مزوّدة بميزة التعتيم المحلي ومستوى سطوع مرتفع جدًا يصل إلى 600 نت، للاستمتاع بصور تنبض بالحياة مع مناطق مشرقة ساطعة وتدرجات أكثر تنوعًا من اللون الأسود. وهي توفر مجموعة كاملة من الألوان الجديدة والأغنى، لتجربة مرئية تأسر حواسك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  5. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  6. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.