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تم إيقافه

Momentumشاشة LCD مقوّسة بدقة QHD مع Ambiglow

328M6FJMB/01

عِش اللحظة

تتيح لك شاشة Momentum المقوّسة الجديدة والمزوّدة بإضاءة Ambiglow الغامرة أن تعيش اللحظة، إذ تظهر الحركات السريعة بطريقة رائعة على الشاشة بدقة Quad HD والمزوّدة بتقنية AMD FreeSync ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

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عِش اللحظة

  • Momentum

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • دقة Quad HD ‏(2560 x ‏1440)

تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931

  5. تتميّز شاشة Philips هذه بمعدلات تحديث تصل إلى 144هرتز عبر موصل HDMI 2.0 و DisplayPort. يُرجى التأكد من أن بطاقة الرسوميات قادرة على تحمّل معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، وبأنها محدّثة بآخر برنامج تشغيل.

  6. إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.

  7. ‎2015 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وFreeSync وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما الأسماء الأخرى فهي لأغراض إعلامية فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.