مصطلحات البحث

AR
EN
1

شاشة Q-Line

32BDL3550Q/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
    -{discount-value}

    شاشة Q-Line

    32BDL3550Q/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Unmapped

      استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

      شاشة 18/7 سهلة الإعداد

      • 32 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Full HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

      قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        80  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        31.5  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,36375 x‏ 0,36375 ملم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        تقنية اللوحة
        VA
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        نظام التشغيل
        Android 8.0
        صورة سريرية
        إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • DVI-I (عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • الراحة

        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        بدء التشغيل
        • تأخير التشغيل
        • حالة التشغيل
        • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
        نافذة بدء التشغيل
        تمكين / تعطيل شعار Philips
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • قابلة للإقفال
        • مخفية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        الوضعية
        • أفقي (18/7)
        • عمودي (18/7)
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        11,9 (TLR) / ‏17,2 (B) مم
        تعيين العرض
        726,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        425,4  ملليمترًا
        تعيين العمق
        69,1 (العمق على المقبض) / 65,1 (العمق عند التركيب على الحائط)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        28,6  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        16,75  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,72 (العمق على المقبض) / 2,56 (العمق عند التركيب على الحائط)  بوصة
        تركيب على الجدار
        100 مم x 100 مم، 200 مم x 200 مم، M4
        وزن المنتج
        5,31  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        11,71  رطل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ‏- ‏240 فولت تقريبًا، 50 - 60 هرتز، 1,5 أمبير
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        80 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        50  واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        فئة ملصق الطاقة
        G

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        الملحقات المضمّنة
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • شعار Philips ‏(x1)
        • غطاء USB وبرغي (عدد 2)
        الحامل
        BM02541‏/BM05911 (اختياري)

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • BSMI
        • وحدة الاتصال
        • EPA
        • ETL
        • FCC، الفئة أ
        • VCCI
        • J-Moss

      • مشغّل داخلي

        CPU
        • ثنائي النواة cortex A53، ‏1,1 جيجاهرتز
        • ثنائي النواة Cortex A73، ‏1,15 جيجاهرتز
        GPU
        ARM Mali G51
        الذاكرة
        • DDR3 سعة 2 جيجابايت
        • 8 غيغابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.