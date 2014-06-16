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4000 seriesشاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

32PFL4008S/40

قمة الترفيه

استمتع بصور واضحة ونقية بفضل تلفزيون LED 4008 series من Philips المشغّل بواسطة Digital Crystal Clear. تجمع هذه السلسلة بين الصور الزاهية والصوت المذهل وتصميم التلفزيون البسيط. اشترٍ هذا المنتج للاستمتاع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.

عرض جميع المزايا

اختبر تلفزيون LED بشاشة رفيعة جدًا

قمة الترفيه

  • بحجم 81 سم (32 بوصة)

  • HDTV

إدخالا HDMI لاتصال مضمن

إدخالا HDMI لاتصال مضمن

تجنب الفوضى الناجمة عن الكبلات مع كابل واحد ينقل إشارتَي الصورة والصوت من أجهزتك إلى التلفزيون. تستخدم تقنية HDMI الإشارات غير المضغوطة، ما يضمن أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة.

يبلغ معدل الحركة المثالية (PMR)‏ 100 هرتز لتوفير حدة وضوح للحركة

يبلغ معدل الحركة المثالية (PMR)‏ 100 هرتز لتوفير حدة وضوح للحركة

بهدف الحصول على حركة صور دقيقة وسلسة وطبيعية، أنشأت شركة Philips معدل PMR—وهو مقياسنا المعياري لقياس حدة الصور المتحركة. ويشكّل معدل الحركة المثالية النتيجة الشاملة للمعالجة الفريدة لمقاطع الفيديو وعدد الإطارات في الثانية ومعدل التحديث لكل إطار والتميّز في قدرات تخفيت الإضاءة وتقنية الإضاءة الخلفية. ويساهم رقم PMR الأعلى في ارتفاع التباين وتحسين وضوح الحركة—ممّا يعني صورة ممتازة لك.

Digital Crystal Clear لتحسين جودة الصورة

استمتع بصور فائقة الوضوح من أي مصدر. تقوم حزمة ابتكارات الصور هذه بضبط نوعية الصورة وتحسينها رقميًا إلى مستويات التباين واللون والحدة المثالية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  2. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.