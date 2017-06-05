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  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
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4000 seriesتلفزيون LED رفيع

32PHT4002/40

تلفزيون LED رفيع

يتميّز تلفزيون Philips السلسلة 4000 مع Digital Crystal Clear بتصميم أنيق ليكون إضافة قيّمة إلى منزلك. استمتع بصور بجودة HD مع Perfect Motion Rate وصوت نقي لتجربة ترفيهية بدون مجهود.

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مع Digital Crystal Clear

تلفزيون LED رفيع

  • 80 سم (32 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.