صور LED ساطعة مع استهلاك منخفض للطاقة

تجمع تقنية إضاءة LED الأكثر تقدمًا في هذا التلفزيون ما بين تصميم صغير ملفت للنظر وجودة مدهشة للصور بالإضافة إلى أدنى مستوى استهلاك للطاقة في هذه الفئة. علاوةً على ذلك، لا تتضمّن تقنية إضاءة LED أي مواد خطيرة. وبالتالي، تسمح لك إضاءة LED الخلفية بالاستمتاع باستهلاك قليل للطاقة وسطوع عالٍ وتباين مذهل وحدة وضوح بالغة وألوان نابضة بالحياة.