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42M2N8900/89
ألعاب تتخطى الابتكار
كن مستعدًا لخوض تجربة مذهلة بفضل إسقاط الألوان الدقيق لشاشة ألعاب Evnia OLED. تعيد إضاءة Ambiglow المبتكرة تعريف ماهية بيئة الألعاب، مما لا يؤدي إلى زيادة مستوى معدات الألعاب فحسب، بل مستوى تجربة الألعاب كذلك.
Evnia 8000
42 (41,54 بوصة / 105,5 سم قطري)
3840 × 2160 (4K UHD)
توفر شاشة OLED هذه من Philips زاوية عرض أوسع وصورًا نابضة بالحياة بشكل فريد. وتعتمد اللون الأسود أكثر عمقًا لتجربة مشاهدة مذهلة. وتتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والتمييزات بدقة.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
في السابق، كان يتم قياس طرق اختبار ضبابية الصور من خلال MRPT. يعمل ClearMR المعتمد من VESA كبديل لـ MRPT ويتم قياس الضبابية من خلال كاميرا رقمية عالية السرعة. بالنسبة إلى الشاشات التي يتم إرسالها واعتمادها من خلال ClearMR المعتمد من VESA، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستحصل على تقييم دقيق لجودة ضبابية الشاشة. يتم تعريف كل شهادة من خلال نطاق CMR؛ وأعلى مستوى فيها هو VESA ClearMR 8000. نظرًا إلى أن هذه الشاشة مصنّفة من مستوى ClearMR 8000، فهي تتميّز بأعلى تصنيفات جودة الصور، أي نسبة ضبابية إجمالية أقل.
المراجعات
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.