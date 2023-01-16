VESA ClearMR 8000: لصور موثوق بها وعالية الجودة

في السابق، كان يتم قياس طرق اختبار ضبابية الصور من خلال MRPT. يعمل ClearMR المعتمد من VESA كبديل لـ MRPT ويتم قياس الضبابية من خلال كاميرا رقمية عالية السرعة. بالنسبة إلى الشاشات التي يتم إرسالها واعتمادها من خلال ClearMR المعتمد من VESA، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستحصل على تقييم دقيق لجودة ضبابية الشاشة. يتم تعريف كل شهادة من خلال نطاق CMR؛ وأعلى مستوى فيها هو VESA ClearMR 8000. نظرًا إلى أن هذه الشاشة مصنّفة من مستوى ClearMR 8000، فهي تتميّز بأعلى تصنيفات جودة الصور، أي نسبة ضبابية إجمالية أقل.