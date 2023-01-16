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  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار
  • ألعاب تتخطى الابتكار

Evnia Gaming Monitorشاشة ألعاب OLED

42M2N8900/89

ألعاب تتخطى الابتكار

كن مستعدًا لخوض تجربة مذهلة بفضل إسقاط الألوان الدقيق لشاشة ألعاب Evnia OLED. تعيد إضاءة Ambiglow المبتكرة تعريف ماهية بيئة الألعاب، مما لا يؤدي إلى زيادة مستوى معدات الألعاب فحسب، بل مستوى تجربة الألعاب كذلك.

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ألعاب تتخطى الابتكار

  • Evnia 8000

  • 42 (41,54 بوصة / 105,5 سم قطري)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

توفر شاشة OLED صورًا نابضة بالحياة مع تفاصيل سوداء أعمق

توفر شاشة OLED صورًا نابضة بالحياة مع تفاصيل سوداء أعمق

توفر شاشة OLED هذه من Philips زاوية عرض أوسع وصورًا نابضة بالحياة بشكل فريد. وتعتمد اللون الأسود أكثر عمقًا لتجربة مشاهدة مذهلة. وتتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والتمييزات بدقة.

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

VESA ClearMR 8000: لصور موثوق بها وعالية الجودة

VESA ClearMR 8000: لصور موثوق بها وعالية الجودة

في السابق، كان يتم قياس طرق اختبار ضبابية الصور من خلال MRPT. يعمل ClearMR المعتمد من VESA كبديل لـ MRPT ويتم قياس الضبابية من خلال كاميرا رقمية عالية السرعة. بالنسبة إلى الشاشات التي يتم إرسالها واعتمادها من خلال ClearMR المعتمد من VESA، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستحصل على تقييم دقيق لجودة ضبابية الشاشة. يتم تعريف كل شهادة من خلال نطاق CMR؛ وأعلى مستوى فيها هو VESA ClearMR 8000. نظرًا إلى أن هذه الشاشة مصنّفة من مستوى ClearMR 8000، فهي تتميّز بأعلى تصنيفات جودة الصور، أي نسبة ضبابية إجمالية أقل.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976

  7. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  8. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  9. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  10. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.