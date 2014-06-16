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4000 seriesتلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

42PFL4008S/40

قمة الترفيه

استمتع بصور واضحة ونقية بفضل تلفزيون LED 4008 series بدقة Full HD من Philips المشغّل بواسطة Digital Crystal Clear. تجمع هذه السلسلة بين الصور الزاهية والصوت المذهل وتصميم التلفزيون البسيط. اشترٍ هذا المنتج للاستمتاع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.

عرض جميع المزايا

اختبر تلفزيون LED بشاشة رفيعة جدًا

قمة الترفيه

  • 107 سم (42 بوصة)

  • عرض فائق الدقة تمامًا 1080 بكسل

USB لتشغيل وسائط متعددة

USB لتشغيل وسائط متعددة

اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على جانب التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات سهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

إدخالا HDMI لاتصال مضمن

إدخالا HDMI لاتصال مضمن

تجنب الفوضى الناجمة عن الكبلات مع كابل واحد ينقل إشارتَي الصورة والصوت من أجهزتك إلى التلفزيون. تستخدم تقنية HDMI الإشارات غير المضغوطة، ما يضمن أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة.

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

جودة الصورة مهمة. توفر أجهزة التلفزيون بدقة HD العادية جودة عالية، لكنك تتوقع الأفضل. تخيّل التفاصيل الواضحة التي تخطف الأنفاس مع السطوع المرتفع والتباين المذهل ودقة الحركة الحادة والألوان والصورة الواقعية، بالإضافة إلى الاستهلاك المنخفض للطاقة. ما عليك التخيّل بعد الآن. توفر تقنية LED بدقة Full HD المزيد من التفاصيل مقارنة بأجهزة التلفزيون بدقة HD العادية. والمزيد من التفاصيل في الصورة يعني تجربة مشاهدة أكثر إثارة لك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  2. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.