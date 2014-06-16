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42PFL4008S/40
قمة الترفيه
استمتع بصور واضحة ونقية بفضل تلفزيون LED 4008 series بدقة Full HD من Philips المشغّل بواسطة Digital Crystal Clear. تجمع هذه السلسلة بين الصور الزاهية والصوت المذهل وتصميم التلفزيون البسيط. اشترٍ هذا المنتج للاستمتاع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.
107 سم (42 بوصة)
عرض فائق الدقة تمامًا 1080 بكسل
اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على جانب التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات سهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
تجنب الفوضى الناجمة عن الكبلات مع كابل واحد ينقل إشارتَي الصورة والصوت من أجهزتك إلى التلفزيون. تستخدم تقنية HDMI الإشارات غير المضغوطة، ما يضمن أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة.
جودة الصورة مهمة. توفر أجهزة التلفزيون بدقة HD العادية جودة عالية، لكنك تتوقع الأفضل. تخيّل التفاصيل الواضحة التي تخطف الأنفاس مع السطوع المرتفع والتباين المذهل ودقة الحركة الحادة والألوان والصورة الواقعية، بالإضافة إلى الاستهلاك المنخفض للطاقة. ما عليك التخيّل بعد الآن. توفر تقنية LED بدقة Full HD المزيد من التفاصيل مقارنة بأجهزة التلفزيون بدقة HD العادية. والمزيد من التفاصيل في الصورة يعني تجربة مشاهدة أكثر إثارة لك.
المراجعات
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.